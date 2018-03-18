В КНДР начали выбирать президента России

В Северной Корее начали выбирать президента России

В посольстве России Северной Корее открылся избирательный участок для граждан, желающих принять участие в выборах президента России. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

«Ровно в 08.00 по пхеньянскому времени (02.30 мск) в посольстве России в КНДР открылся избирательный участок №8163 для голосования за кандидатов в Президенты Российской Федерации. Первым свой гражданский долг выполнил сотрудник нашего посольства Игорь Безручко. Голосование продлится до 20:00 по местному времени», — утверждают дипломаты.

Ранее сообщалось, что Владимир Ли, единственный гражданин России, постоянно проживающий в Северной Корее, специально приедет в Пхеньян , чтобы проголосовать. Владимир — сын северокорейца, которого командировали на Камчатку в 1950-х. Он женился на советской девушке, через некоторое время семья переехала в Вонсан. Сам Владимир впоследствии женился на актрисе северокорейского театра. У пары родились двое сыновей. В дипмиссии отметили, что постоянно поддерживают контакт с семьей Ли, «регулярно навещают и приглашают в гости».