В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО рассказали о явке на выборах президента России

В Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области назвали количество избирателей, проголосовавших в первые четыре часа на выборах президента России. Об этом сообщает Интерфакс.

В избирательной комиссии Хабаровского края сообщили, что к 12:00 по местному времени (05:00 мск) проголосовали 31,07% избирателей. В 2012 году в это время на выборах проголосовали 22,45%.

В ЕАО к полудню проголосовали 29,09% избирателей. В 2012 году явка составляла 21,29%.

В Приморье за первые четыре часа голосования свой выбор сделали 25.88% избирателей. На прошлых выборах президента России здесь к этому времени проголосовали 21,5% избирателей.

Ранее сообщалось, что в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО в 08:00 (01:00 мск) открылись избирательные участки.