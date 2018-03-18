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В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО рассказали о явке на выборах президента России
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В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО рассказали о явке на выборах президента России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Москва24
В Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области назвали количество избирателей, проголосовавших в первые четыре часа на выборах президента России. Об этом сообщает Интерфакс.
В избирательной комиссии Хабаровского края сообщили, что к 12:00 по местному времени (05:00 мск) проголосовали 31,07% избирателей. В 2012 году в это время на выборах проголосовали 22,45%.
В ЕАО к полудню проголосовали 29,09% избирателей. В 2012 году явка составляла 21,29%.
В Приморье за первые четыре часа голосования свой выбор сделали 25.88% избирателей. На прошлых выборах президента России здесь к этому времени проголосовали 21,5% избирателей.
Ранее сообщалось, что в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО в 08:00 (01:00 мск) открылись избирательные участки.
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