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Посол России в КНР и глава избиркома в Пекине проголосовали на выборах президента РФ
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Посол России в КНР и глава избиркома в Пекине проголосовали на выборах президента РФ 

ТАСС 3 часа назад
ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Посол России в Китае Андрей Денисов и глава избирательной комиссии в Пекине Георгий Зиновьев в воскресенье одними из первых в КНР проголосовали на выборах президента РФ.
Голосование на избирательном участке в посольстве РФ в китайской столице началось в 08:00 по местному времени (03:00 мск), передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Мы ожидаем, что проголосуют сотни, и создадим для этого все необходимые условия", — сказал глава дипмиссии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в местном избиркоме, всего на голосование в Пекине было предоставлено 2430 бюллетеней.
На территории КНР избирательные участки также открыты в генконсульствах РФ в Гонконге, Гуанчжоу (юг страны), Шанхае и Шэньяне (северо-восток).
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