Посол России в КНР и глава избиркома в Пекине проголосовали на выборах президента РФ

Китае ПЕКИН, 18 марта. / ТАСС /. Посол России Андрей Денисов и глава избирательной комиссии в Пекине Георгий Зиновьев в воскресенье одними из первых в КНР проголосовали на выборах президента РФ.

Голосование на избирательном участке в посольстве РФ в китайской столице началось в 08:00 по местному времени (03:00 мск), передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы ожидаем, что проголосуют сотни, и создадим для этого все необходимые условия", — сказал глава дипмиссии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в местном избиркоме, всего на голосование в Пекине было предоставлено 2430 бюллетеней.