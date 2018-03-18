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Россияне остановили собак и проголосовали в лесу
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Россияне остановили собак и проголосовали в лесу 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: правительство Камчатского края
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке. Об этом сообщает правительство региона.
«Гонка стартовала неделю назад, и с каждым днем каюры уходят всё дальше на север края. В настоящее время участники находятся на территории Усть-Камчатского муниципального района, но маршрут новых этапов проходит вдалеке от населенных пунктов. Несмотря на это, участники заезда получили возможность реализовать свое избирательное право. Для этого в лес, к месту очередной стоянки, прибыла выездная участковая избирательная комиссия», — рассказал заместитель руководителя «Берингии-2018» Артем Чернов.
Чтобы добраться к месту для голосования, представителям избиркома потребовалось больше четырех часов. В общей сложности бюллетени в урны бросили 45 человек — каюры, волонтеры, представители оргкомитета гонки.
«Первый раз голосую в лесу. От краевой столицы здесь больше 600 километров: нет ни сотовой связи, ни Интернета, а вот избирательный участок есть и есть возможность выбирать», — поделился впечатлениями участник группы сопровождения «Берингии-2018» Алексей Солодяков.
По состоянию на 12.00 по местному времени в Камчатском крае проголосовали более 72 тысяч человек, что составляет 31,05 процента от общего количества избирателей.
Старт выборам президента России был дан в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, где доступ к урнам открыли в 23:00 мск 17 марта.
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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