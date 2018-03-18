Россияне остановили собак и проголосовали в лесу

Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке. Об этом сообщает правительство региона.

«Гонка стартовала неделю назад, и с каждым днем каюры уходят всё дальше на север края. В настоящее время участники находятся на территории Усть-Камчатского муниципального района, но маршрут новых этапов проходит вдалеке от населенных пунктов. Несмотря на это, участники заезда получили возможность реализовать свое избирательное право. Для этого в лес, к месту очередной стоянки, прибыла выездная участковая избирательная комиссия», — рассказал заместитель руководителя «Берингии-2018» Артем Чернов

Чтобы добраться к месту для голосования, представителям избиркома потребовалось больше четырех часов. В общей сложности бюллетени в урны бросили 45 человек — каюры, волонтеры, представители оргкомитета гонки.

«Первый раз голосую в лесу. От краевой столицы здесь больше 600 километров: нет ни сотовой связи, ни Интернета, а вот избирательный участок есть и есть возможность выбирать», — поделился впечатлениями участник группы сопровождения «Берингии-2018» Алексей Солодяков.

По состоянию на 12.00 по местному времени в Камчатском крае проголосовали более 72 тысяч человек, что составляет 31,05 процента от общего количества избирателей.