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В Новосибирске пьяный мужчина сообщил о «минировании» участка
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В Новосибирске пьяный мужчина сообщил о «минировании» участка 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 19 мар — РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Новосибирске, которого полицейские остановили перед входом на избирательный участок, заявил им, что заминировал здание, после обследования информация не подтвердилась, сообщила журналистам в понедельник глава избиркома региона Ольга Благо.
"Такой факт был действительно. Избиратель в таком (нетрезвом) состоянии пришел, но даже не дошел до помещения голосования, был остановлен полицейскими и публично заявил о том, что заминировал здании и готов его взорвать", — рассказала глава облизбиркома.
Она отметила, что сразу же после такого заявления полицейские мужчину задержали, а помещения избирательного участка и всего здания обследовали с помощью служебных собак
"Повода для эвакуации не было. Работа была продолжена", — сказала Благо, отметив, что в целом не было ни одного случая, когда пришлось бы прерывать процесс голосования.
"В целом по дню голосования у нас были опасения, связанные с подготовкой к нему в связи с безопасностью. Серьезное внимание уделили работе с правоохранительными органами… Сам день голосования прошел в этом смысле спокойно. Всего правоохранительными органами зафиксировано два факта неадекватного поведения, по которым проводится проверка, но это даже не в помещении для голосования. Правоохранительные органы реагировали незамедлительно. Порядка 30 материалов в течение дня отрабатывали", — добавила она.
Итоговая предварительная явка избирателей в регионе составила 1,304 миллиона человек или 60,41%. В регионе Владимир Путин набрал 71,06% голосов избирателей, Павел Грудинин (КПРФ) — 16,39%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 6,58%.
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