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Выборы пошли 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Доброе утро! НГС начинает трансляцию выборов президента России, который, по конституции, должен управлять страной в ближайшие шесть лет.
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