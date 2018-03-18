Российский посол отверг возможность кибервойны против Британии

"Мы хотим разговаривать с другими игроками мировой арены, чтобы установить правила поведения в киберпространстве: что разрешено, а что нет, что представляет собой агрессию, как реагировать на инциденты и так далее. На данный момент ответа нет. Таким образом, пока Россия проявляет себя конструктивно, британские парламентарии и СМИ с предполагаемого попустительства властей предлагают кибератаки против России. Вы не услышите таких разговоров в Москве", — ответил Яковенко в интервью изданию Mail on Sunday на просьбу журналиста газеты предоставить гарантии, что РФ не начнет кибервойну против Британии.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.