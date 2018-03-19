«Кулаки сжимаются от благородной ярости»: украинские соцсети о выборах президента РФ

Россией Победа действующего главы государства Владимира Путина , который после обработки 99,84% протоколов набирает 76,68% голосов и опережает своего ближайшего конкурента Павла Грудинина , вызвала неоднозначную реакцию пользователей украинского сегмента интернета. К тому же голосование проходило в четвёртую годовщину воссоединения Крыма

«В день, когда Россия проводит незаконные выборы в украинском Крыму, у многих настоящих украинцев стоит ком в горле и сжимаются кулаки от благородной ярости. К сожалению, украинская власть за счёт постоянных внутренних распрей, шантажа друг друга, иногда сама того не понимая, во многом помогает россиянам постепенно возвращать контроль над Украиной », — написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко

Олег Ляшко расценил переизбрание российского президента как подходящий повод для выдвижения требований Москве

Президент Украины счёл своим долгом объяснить, какие выборы на российском полуострове можно считать легитимными

Однако эти заявления вызывают смех у украинцев

Львове. Конечно, большой резонанс вызвали действия правоохранительных органов, которые заодно с радикалами, блокировали входы в здания посольства РФ в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Харькове

Владимир Олейник. «Прискорбно, что украинские власти подобострастно следуют в русле вашингтонского мнения. В этом кстати виден прогресс. Если во время предыдущих выборов власти Украины просто не замечали бесчинства молодчиков препятствующих выборам, то теперь это государственная позиция властей. Аваков получит зачёт от Вашингтона и Лондона, но своими действиями он в очередной раз подтвердил, что понятие государственности в отношении нынешней Украины не применимо», — заявил бывший депутат Верховной Рады

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на реакцию Людмилы Денисовой, назначенной 16 марта уполномоченным Верховной Рады по правам человека, которая сделала вид, что в воскресенье ничего из рамок вон выходящего в стране не происходило

Несмотря на все провокации, Москва не будет вводить каких-либо ответных мер в отношении Киева, а, наоборот, приложит все усилия, чтобы украинцы чувствовали себя в России, как дома

Как ни старались украинские власти и лидеры запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» устроить бойкот выборов на полуострове, Крым и Севастополь вошли в число пяти регионов, в которых Владимир Путин заручился поддержкой более 90% избирателей

«92% крымчан и севастопольцев, проголосовавших за Владимира Путина, — это явный сигнал всем политикам на Украине и мире о необходимости видеть реалии, а не жить в придуманных мифах и иллюзиях. Недавно Порошенко заявил, что крымчане обязательно будут голосовать за президента Украины. Если даже гипотетически предположить, что в бюллетенях им было бы предложено проголосовать за Порошенко, то ни у кого не должно быть иллюзий — 100% крымчан проголосовали бы против Порошенко. И это правда, нравится она кому-то или нет», — уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Имеющие российское гражданство добровольцы, которые сражаются в Донбассе на стороне народных республик, сожалеют, что не смогли принять участие в выборах

Некоторые пользователи соцсетей удивлены такому ажиотажу украинцев вокруг выборов в России и призывают заняться проблемами в своей стране