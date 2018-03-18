Ещё
«Расследование Мюллера по РФ основано на мошенничестве»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расследование Мюллера по России основано на мошенничестве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором США Робертом Мюллером, основано на мошенничестве и никогда не должно было начаться ввиду отсутствия сговора с Россией.
"Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании. ОХОТА НА ВЕДЬМ!" — написал глава государства у себя в Twitter.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование.
Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.
Ранее республиканцы в конгрессе США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР при расследовании "вмешательства РФ". В документе сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления в FISA на Пейджа.
В опубликованном меморандуме также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп был избран.
Демократы в ответ заявили, что ФБР и минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "истории с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельности в 2016 году, в том числе в Москве".
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
РИА Новости: последние новости
Коммунальные службы Москвы в день выборов перейдут на усиленный режим Участки на выборах президента открылись на Сахалине, Курилах и в Магадане В Приангарье и Бурятии началось голосование на президентских выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»136
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам143
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы263
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов252
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение