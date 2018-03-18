«Расследование Мюллера по РФ основано на мошенничестве»

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором США Робертом Мюллером, основано на мошенничестве и никогда не должно было начаться ввиду отсутствия сговора с Россией.
"Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании. ОХОТА НА ВЕДЬМ!" — написал глава государства у себя в Twitter.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование.
Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.
Ранее республиканцы в конгрессе США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР при расследовании "вмешательства РФ". В документе сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления в FISA на Пейджа.
В опубликованном меморандуме также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп был избран.
Демократы в ответ заявили, что ФБР и минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "истории с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельности в 2016 году, в том числе в Москве".
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2018 г.