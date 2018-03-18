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В Китае закрылись участки для голосования на выборах президента России
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В Китае закрылись участки для голосования на выборах президента России 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах российского президента закрылись в пяти городах Китая — Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге.
На территории посольства в Пекине и в генеральных консульствах в Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге отдать свой голос можно было с 8.00 до 20.00 (с 03.00 до 15.00 мск).
Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНР, явка по Китаю, в том числе в Гонконге, составила 3935 человек.
Утром в воскресенье посол России в Китае Андрей Денисов рассказал журналистам, что граждане РФ, проживающие на территории КНР, проявили большое стремление выполнить свой гражданские долг и проголосовать на выборах президента России.
Посол отметил, что, к сожалению, не все россияне могут проголосовать, в частности, из-за огромной территории Китая, так как проживают и работают в совершенно разных районах, в том числе и отдаленных, а китайское законодательство не допускает выездного голосования.
Проголосовать могли не только постоянно проживающие в Китае россияне, но и граждане, приехавшие на короткое время, в день голосования включение в список избирателей осуществлялось на основании устного обращения.
В день выборов были приняты дополнительные меры безопасности и усилена охрана территории посольства, но эти меры, как отметил советник-посланник посольства РФ в КНР Георгий Зиновьев, достаточно стандартные. Пройти в посольство российские граждане могли, предъявив документ, удостоверяющий личность.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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