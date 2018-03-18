Посол: Выбрать президента России можно в пяти городах Китая

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Социологи сделали прогноз на явку и результат кандидатов в президенты на выборах

ЦИК: Видеонаблюдение на выборах будет работать на 43 тысячах участков

Посол РФ в Лондоне: Мы таких вещей не прощаем