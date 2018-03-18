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День открытых дверей в управлении по миграции приурочили в Улан-Удэ к выборам
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День открытых дверей в управлении по миграции приурочили в Улан-Удэ к выборам 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
В Бурятии и Иркутской области открылись участки для голосования на выборах президента России.
Жители Улан-Удэ в этот день также смогут зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг, подать в электронном виде заявление на получение той или иной услуги в любое подразделение миграции республики. Управление по вопросам миграции решило приурочить к выборам День открытых дверей.
Кроме того, пройдут голосования по проектам благоустройства общественных территорий, передает РИА «Новости».
Напомним, голосование дошло уже до Сибири.
На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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