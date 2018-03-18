Ещё
В Иркутской области и Бурятии открылись избирательные участки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутской области и Бурятии открылись избирательные участки 

RT на русском 5 часов назад
Фото: ER.RU
В Иркутской области и Бурятии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. По данным избирательной комиссии Иркутской области, в регионе в день выборов будут работать 1916 участков.
В бурятском избиркоме сообщили, что 18 марта в республике откроется 841 избирательный участок, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что голосование на выборах президента России началось в Якутии, Амурской области в Сахалинской и Магаданской областях, в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области.
RT на русском: последние новости
Джонсон назвал бесполезными меры России по высылке британских дипломатов Парк поездов метро Москвы обновится на две трети в ближайшие годы На Сахалине, Курилах и в Магадане началось голосование на президентских выборах
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»138
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам152
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы263
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов255
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение