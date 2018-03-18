В Иркутской области и Бурятии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. По данным избирательной комиссии Иркутской области, в регионе в день выборов будут работать 1916 участков.
В бурятском избиркоме сообщили, что 18 марта в республике откроется 841 избирательный участок, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что голосование на выборах президента России началось в Якутии, Амурской области в Сахалинской и Магаданской областях, в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области.