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Посол РФ сравнил обвинения по Скрипалю заявлениями о наличии ОМП у Ирака
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Посол РФ сравнил обвинения по Скрипалю заявлениями о наличии ОМП у Ирака 

РИА Новости 5 часов назад
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛ РФ СРАВНИЛ НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ОБВИНЕНИЯ ПО СКРИПАЛЮ С ОБВИНЕНИЕМ ИРАКА В ОБЛАДАНИИ ОМП, «СОМНЕВАТЬСЯ В ТЕХ ЗАЯВЛЕНИЯХ СНАЧАЛА ТОЖЕ КАЗАЛОСЬ ДИКИМ»
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