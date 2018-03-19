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Путин назвал конечную цель власти
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Путин назвал конечную цель власти 

Рамблер 4 часа назад
Конечная цель власти — обеспечение роста благосостояния людей. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост президента России, передает РИА «Новости».
Владимир Путин пообещал, что основной акцент во время нового президентского срока сделает на решение внутренних проблем в стране.
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«Основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решение внутренних проблем страны, это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей — это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет», — сказал Путин.
Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 76,9% голосов. На 17.15 МСК обработаны 99,94% бюллетеней.
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