Путин назвал конечную цель власти

Конечная цель власти — обеспечение роста благосостояния людей. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост президента России, передает РИА «Новости»

Владимир Путин пообещал, что основной акцент во время нового президентского срока сделает на решение внутренних проблем в стране.

«Основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решение внутренних проблем страны, это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей — это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет», — сказал Путин.

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 76,9% голосов. На 17.15 МСК обработаны 99,94% бюллетеней.