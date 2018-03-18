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ЦИК подписал соглашения об обмене опытом с Иорданией и Камбоджей
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ЦИК подписал соглашения об обмене опытом с Иорданией и Камбоджей 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦИК России в субботу подписал соглашения об обмене опытом с коллегами из Иордании и Камбоджи, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
"Председатель ЦИК России Элла Памфилова подписала соглашения о сотрудничестве с председателем ЦИК Иордании Халидом Фарханом Калалдехом", — говорится на сайте.
Поясняется, что соглашение предусматривают обмен результатами научных и практических исследований, связанных с организацией и проведением выборов, а также обмен специалистами по организации выборов, наблюдению за их проведением в целях взаимного информирования и изучения опыта сторон.
Также 17 марта ЦИК заключил соглашение с избирательной комиссией Камбоджи. «Документ подписали… Памфилова и член Национального избирательного комитета Камбоджи Дим Сованнаром», — сообщается на сайте ЦИК РФ.
Добавляется, что стороны договорились обмениваться информацией о международных избирательных стандартах, их применении в национальном законодательстве о выборах и в практике работы избирательных органов. Также соглашение предусматривает организацию и проведение семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, других мероприятий по темам, представляющим обоюдный интерес.
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