В Приамурье, Якутске и Забайкалье началось голосование

Избирательные участки на выборах президента России открылись в Амурской области и Якутии, а также в Забайкальском крае.
Сообщается, что в Приамурье для голосования открылись 772 избирательных участка, в том числе, в поселке Ерофей Павлович. На нем смогут проголосовать железнодорожники и пассажиры проходящих мимо поездов.
Всего в Приамурье более 625 тысяч избирателей.
В Якутии организованы 806 избирательных участков, на которых смогут отдать свои голоса 633,6 тысячи избирателей. Известно, что в Якутске будет голосовать полпред президента РФ Юрий Трутнев.
В Забайкальском крае будут работать 942 участка. По данным краевого избиркома, всего в регионе зарегистрированы более 811 тысяч избирателей.