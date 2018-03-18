В Приамурье, Якутске и Забайкалье началось голосование

Приамурье, Якутск и Забайкалье присоединились к выборам президента РФ

Сообщается, что в Приамурье для голосования открылись 772 избирательных участка, в том числе, в поселке Ерофей Павлович. На нем смогут проголосовать железнодорожники и пассажиры проходящих мимо поездов.

Всего в Приамурье более 625 тысяч избирателей.

В Якутии организованы 806 избирательных участков, на которых смогут отдать свои голоса 633,6 тысячи избирателей. Известно, что в Якутске будет голосовать полпред президента РФ Юрий Трутнев

В Забайкальском крае будут работать 942 участка. По данным краевого избиркома, всего в регионе зарегистрированы более 811 тысяч избирателей.