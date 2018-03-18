Лексус и Вован разыграли европейскую правозащитницу от имени главы Рады

У главы Европлатформы за демократические выборы спросили о законности предстоящих 18 марта выборов президента РФ.

Среди прочего у главы Европлатформы за демократические выборы спросили о законности предстоящих 18 марта выборов президента РФ. На это Шиффер заявила, что избирательные законы в России не соответствуют международным стандартам, при этом и они, по ее мнению, нарушаются.

Во время беседы пранкер также поинтересовался, можно ли создать «информационный шум» вокруг выборов президента России. В ответ правозащитница пообещала предоставить «Парубию» все необходимые данные.

Ранее сообщалось, что в России официально начались выборы президента страны. В субботу в 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.