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Лексус и Вован разыграли европейскую правозащитницу
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Лексус и Вован разыграли европейскую правозащитницу от имени главы Рады 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
У главы Европлатформы за демократические выборы спросили о законности предстоящих 18 марта выборов президента РФ.
Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли директора Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер. Запись звонка, который был сделан 16 марта от имени спикера украинской Верховной Рады Андрея Парубия, опубликована на YouTube.
Среди прочего у главы Европлатформы за демократические выборы спросили о законности предстоящих 18 марта выборов президента РФ. На это Шиффер заявила, что избирательные законы в России не соответствуют международным стандартам, при этом и они, по ее мнению, нарушаются.
Во время беседы пранкер также поинтересовался, можно ли создать «информационный шум» вокруг выборов президента России. В ответ правозащитница пообещала предоставить «Парубию» все необходимые данные.
Ранее сообщалось, что в России официально начались выборы президента страны. В субботу в 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.
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