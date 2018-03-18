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В Сибири начали голосовать
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В Сибири начали голосовать 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Избирательные участки на выборах президента открылись в 04:00 мск в восьми регионах Сибири — Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также республиках Хакасия, Тыва и Алтай. Как отмечает ТАСС общая численность избирателей в этих субъектах страны превышает 9,6 миллиона человек.
За час до этого, в 03:00 мск, избирательные участки открылись в Иркутской области и республике Бурятия.
Рекордсменом по количеству избирательных участков стал Красноярский край — здесь граждане могут опустить бюллетень на одном из 2,2 тысячи участков.
Выборы президента России 18 марта пройдут во всех 85 субъектах страны, и завершатся в Калининградской области в 21:00 мск. Свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке.
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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