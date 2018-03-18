Цискаридзе проголосовал с балетом

Солист Большого театра Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента России в окружении балерин. Об этом сообщает портал «Народные новости».

На избирательный участок в городе Артем в Приморском крае он пришел в сопровождении девушек в балетных платьях. После короткого общения с прессой он направился к кабинкам для голосования.

Выборы президента России пройдут во всех 85 субъектах страны. В Приморье избирательные участки открылись в 01:00 мск.