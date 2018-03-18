Избирателей накормили по-президентски

Хабаровске пришедшим на избирательный участок предложили бесплатно попробовать завтрак президента России. Об этом сообщает «Комсомольская правда Хабаровск».

Все желающие могли оценить полезные блюда, которые готовят в Кремле — геркулесовую кашу на обезжиренном молоке с кедровыми орешками, запеченные сырники, печеное яблоко, домашний облепиховый чай или чай с лимонником.

Ранее сообщалось, что на избирательный участок в городе Артем в Приморском крае Солист Большого театра Николай Цискаридзе пришел в сопровождении девушек в балетных платьях.