В избиркоме Якутии рассказали о публикации итогов выборов по республике 

ХАБАРОВСК, 19 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Якутии, опубликовавшая на своем сайте данные о предварительных итогах голосования в республике на выборах президента России до окончания голосования по стране, не нарушила этим закон, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель комиссии Алексей Ефимов.
Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что избирком Якутии не имел права публиковать на сайте данные о голосовании до окончания выборов по всей стране.
"Это было бы нарушением, если бы мы опубликовали итоги всероссийского голосования. Мы опубликовали предварительные итоги голосования по республике, выложили. Булаев считает, что мы не правы, я считаю, что он не прав. Я как заслуженный юрист РФ говорю: в законе такого запрета нет. Мы взяли свои данные из системы ГАС «Выборы», и они что в три часа ночи были, что сейчас — они не различаются", — сказал Ефимов.
Действующий президент Владимир Путин на выборах в Якутии 18 марта после обработки 100% протоколов набирает 64,3% голосов, Павел Грудинин — 27,25%, за Владимира Жириновского проголосовали 3,96%, Ксении Собчак отдали голоса 1,64%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.
В 2012 году за Владимира Путина проголосовали 69,46% избирателей Якутии, второе место также было у кандидата от КПРФ — 14,39%, третье у Владимира Жириновского — 4,37%.
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