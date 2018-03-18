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ЦИК признал нарушение опубликовавшего итоги голосования Циентризбиркома Якутии
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ЦИК признал нарушение опубликовавшего итоги голосования Циентризбиркома Якутии 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Центроизбиркоме (ЦИК) России признали нарушение, допущенное Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) , опубликовавшей результаты голосования на выборах президента России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Циентризбирком Якутии на своем сайте опубликовал предварительные итоги голосования в регионе, хотя эти данные должны были появиться только после 21.00 мск.
"Наши коллеги из Якутии поторопились. Якутия не имела права публиковать результаты", — сказал зампред ЦИК Николай Булаев, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».
Новость дополняется.
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