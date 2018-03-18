ЦИК признал нарушение опубликовавшего итоги голосования Циентризбиркома Якутии

Циентризбирком Якутии на своем сайте опубликовал предварительные итоги голосования в регионе, хотя эти данные должны были появиться только после 21.00 мск.

"Наши коллеги из Якутии поторопились. Якутия не имела права публиковать результаты", — сказал зампред ЦИК Николай Булаев , отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

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