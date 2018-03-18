ЦИК: избирком Якутии не имел права публиковать результаты голосования на выборах

МОСКВА , 18 марта. / ТАСС /. Центральная избирательная комиссия Якутии не имела права публиковать на своем сайте данные об итогах голосования на выборах президента до закрытия участков по всей России . Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

В информационном центре ЦИК один из журналистов сообщил, что на сайте избиркома Якутии были опубликованы сведения о результатах голосования в республике.

"Я думаю, наши коллеги, если это сайт [избиркома Республики] Саха (Якутия), поторопились. Они исправят свою ситуацию Якутия публиковать их все-таки не имела права", — сказал Булаев.