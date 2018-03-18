Граждане РФ в Эстонии проголосуют в Таллине, Тарту и Нарве

Граждане РФ в Эстонии смогут голосовать на выборах в Таллине, Тарту и Нарве

В Таллине и Нарве будут открыты по четыре избирательных участка, еще один участок будет работать в Тарту. Все участки расположены в помещениях посольства и консульств РФ. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. В Таллине и Нарве для избирателей будут организованы бесплатные автобусные рейсы.

В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

В субботу в Эстонии прошло досрочное голосование на выборах президента России также на девяти избирательных участках в Таллине, Нарве и Тарту. Досрочное голосование было организовано, чтобы избежать очередей на избирательных участках в воскресенье.

Посольство РФ неоднократно обращалось в эстонский МИД с официальной просьбой открыть дополнительные избирательные участки, поскольку число избирателей не соответствует количеству помещений для голосования, и на избирательных участках выстраиваются длинные очереди.

МИД Эстонии ответил отказом, сообщив, что исходит из действующих законов и соглашений и не разрешает открытие дополнительных избирательных участков вне посольских и консульских помещений, мотивируя это практикой проведения выборов в других странах.

Таким образом, не имеют своих избирательных участков такие города, как Пярну Палдиски , Хаапсалу, Раквере, Валга и некоторые другие. Посольство организует доставку автобусами проживающих там граждан РФ на избирательные участки в Таллин, Нарву и Тарту.

По данным посольства РФ, в Эстонии проживают около 83 тысяч российских граждан, которые имеют право принять участие в выборах президента России.