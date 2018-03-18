Граждане РФ в Эстонии проголосуют в Таллине, Тарту и Нарве

Проживающие в Эстонии граждане России смогут в воскресенье проголосовать на выборах президента РФ на девяти избирательных участках в Таллине, Тарту и Нарве, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Таллине Денис Мосюков.
В Таллине и Нарве будут открыты по четыре избирательных участка, еще один участок будет работать в Тарту. Все участки расположены в помещениях посольства и консульств РФ. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. В Таллине и Нарве для избирателей будут организованы бесплатные автобусные рейсы.
В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
До участия в выборах допущены восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
В субботу в Эстонии прошло досрочное голосование на выборах президента России также на девяти избирательных участках в Таллине, Нарве и Тарту. Досрочное голосование было организовано, чтобы избежать очередей на избирательных участках в воскресенье.
Посольство РФ неоднократно обращалось в эстонский МИД с официальной просьбой открыть дополнительные избирательные участки, поскольку число избирателей не соответствует количеству помещений для голосования, и на избирательных участках выстраиваются длинные очереди.
МИД Эстонии ответил отказом, сообщив, что исходит из действующих законов и соглашений и не разрешает открытие дополнительных избирательных участков вне посольских и консульских помещений, мотивируя это практикой проведения выборов в других странах.
Таким образом, не имеют своих избирательных участков такие города, как Пярну, Палдиски, Хаапсалу, Раквере, Валга и некоторые другие. Посольство организует доставку автобусами проживающих там граждан РФ на избирательные участки в Таллин, Нарву и Тарту.
По данным посольства РФ, в Эстонии проживают около 83 тысяч российских граждан, которые имеют право принять участие в выборах президента России.