Сотрудники полярной станции в Антарктиде проголосовали на выборах президента РФ 

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники полярной станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде проголосовали в полном составе на выборах президента России. Об этом сообщил в воскресенье председатель участковой избирательной комиссии на полярной станции Игорь Идрисов.
Члены Центризбиркома РФ в ходе заседания, посвященного открытию первых избирательных участков, вышли на связь с полярной станцией. «У нас метель, снег, сильный ветер, шторм, но тем не менее настроение хорошее, все живы-здоровы, проголосовали. Все у нас хорошо», — сказал Идрисов.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поинтересовалась, «что там с явкой». «Нормально. Все пришли, проголосовали», — ответил глава участкового избиркома.