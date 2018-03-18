Космонавты проголосуют с орбиты и на Байконуре

Российские космонавты, как люди интересной профессии, и голосовать на выборах президента будут необычным способом — например, с орбиты Международной космической станции (МКС).
Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует на выборах президента РФ с орбиты.
Шкаплеров вместе с американскими астронавтами Скоттом Тинглом и Джо Акабой ожидают на станции прибытия корабля "Союз МС-08". На нем на МКС попадут командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В качестве дублирующего экипажа корабля, старт которого намечен на 21 марта, а стыковка со станцией — 23 марта, назначены россиянин Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.
Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что 18 марта многие сотрудники будут находиться в командировках — это более 8 тысяч человек, и для Роскосмоса важно обеспечить их избирательные права. "Мы обязательно будем удовлетворять их право на участие в выборах", — подчеркнул он.