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Космонавты проголосуют с орбиты и на Байконуре
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Российские космонавты проголосуют на выборах с орбиты и на Байконуре 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС
Российские космонавты, как люди интересной профессии, и голосовать на выборах президента будут необычным способом — например, с орбиты Международной космической станции (МКС).
Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует на выборах президента РФ с орбиты.
Шкаплеров вместе с американскими астронавтами Скоттом Тинглом и Джо Акабой ожидают на станции прибытия корабля "Союз МС-08". На нем на МКС попадут командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В качестве дублирующего экипажа корабля, старт которого намечен на 21 марта, а стыковка со станцией — 23 марта, назначены россиянин Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.
Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что 18 марта многие сотрудники будут находиться в командировках — это более 8 тысяч человек, и для Роскосмоса важно обеспечить их избирательные права. "Мы обязательно будем удовлетворять их право на участие в выборах", — подчеркнул он.
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