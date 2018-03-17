Посол России: Лондон не предоставляет никаких данных о Скрипале

"Никто ничего не знает про Юлию Скрипаль и Сергея Скрипаля. Кстати, оба являются российскими гражданами", — сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что никакого доступа к пострадавшим нет.