Исследование, помогающее осуществить объективность подсчета голосов, проводят на Камчатке

Петропавловск-Камчатский , 18 марта. Студенты и научные сотрудники Камчатского государственного технического университета проводят исследование «Exit poll» — опрос граждан на выходе из избирательных участков.

Социологическое исследование будет проводиться на территории Петропавловска, Елизово , Вилючинка. По словам доцента, кандидата социологических наук, декана факультета КамчатГТУ, руководителя регионального отделения Российского общества политологов Елены Клиппенштейн, такое научное исследование помогает специалистам изучить электоральные настроения и провести контроль результатов голосования.

«То есть выяснить непосредственно у людей, как распределились их предпочтения при голосовании, чтобы в дальнейшем сравнить с официальными результатами», — цитирует «Полуостров Камчатка» Елену Клиппенштейн.

Также Елена Клиппенштейн добавила, что граждане сами заинтересованы в том, чтобы стать участниками исследования.

Стоит отметить, что результаты запрещено сообщать до тех пор, пока не закроются все избирательные участки в стране. Таким образом, до шести утра 19 марта по камчатскому времени.

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