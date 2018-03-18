Исследование, помогающее осуществить объективность подсчета голосов, проводят на Камчатке 

Петропавловск-Камчатский, 18 марта. Студенты и научные сотрудники Камчатского государственного технического университета проводят исследование «Exit poll» — опрос граждан на выходе из избирательных участков.
Социологическое исследование будет проводиться на территории Петропавловска, Елизово, Вилючинка. По словам доцента, кандидата социологических наук, декана факультета КамчатГТУ, руководителя регионального отделения Российского общества политологов Елены Клиппенштейн, такое научное исследование помогает специалистам изучить электоральные настроения и провести контроль результатов голосования.
«То есть выяснить непосредственно у людей, как распределились их предпочтения при голосовании, чтобы в дальнейшем сравнить с официальными результатами», — цитирует «Полуостров Камчатка» Елену Клиппенштейн.
Также Елена Клиппенштейн добавила, что граждане сами заинтересованы в том, чтобы стать участниками исследования.
Стоит отметить, что результаты запрещено сообщать до тех пор, пока не закроются все избирательные участки в стране. Таким образом, до шести утра 19 марта по камчатскому времени.
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