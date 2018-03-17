За первыми очередями на выборах‐2018 можно наблюдать в прямом эфире

С открытием в дальневосточных регионах страны первых избирательных участков у всех граждан России появилась возможность наблюдать за их посетителями. Увидеть трансляцию с пунктов голосования можно в YouTube.

Завершение голосования в России состоится в 21:00 по мск, именно тогда закроются участки в Калининграде . Каждый из пунктов голосования будет открыт по 12 часов — с восьми утра до восьми вечера по местному времени.

Выборы 2018 года впервые позволили упростить процедуру голосования для тех граждан, которые не могли проголосовать по месту прописки. Для текущих выборов были отменены открепительные удостоверения. При анализе результатов голосования будут использованы системы автоматического подсчета голосов. Тотальное видеонаблюдение позволит проконтролировать честность работы сотрудников избирательных участков — камеры начали работать до старта голосования, после 20:00 они будут фиксировать процесс обработки данных в пунктах Избирательной комиссии.

ЦИК РФ отметил, что свое электоральное право могут реализовать около 111 миллионов россиян. Из них 108 968 869 зарегистрированы в стране. Еще 1 875 408 граждан могут участвовать в голосовании за рубежом. Для избрания нового главы правительства будут работать 98 тысяч участков на территории страны и еще 401 за ее пределами. Самым крупным регионом по количеству потенциальных избирателей считается Москва , где зарегистрировано свыше 7 миллионов граждан.

Победу в выборах одержит кандидат, набравший 50% голосов +1 голос от общего числа избирателей, которые приняли участие в выборах. В том случае, если не удастся добиться подобного результата, будет назначен второй тур — он пройдет ровно через три недели. Избранный президент возглавит страну на шесть лет, он признается лицом, имеющим право определять внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации.