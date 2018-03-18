На Чукотке зафиксировали стопроцентную явку

В селе Краснено Чукотского автономного округа в ходе выборов президента России зафиксирована первая стопроцентная явка избирателей. Как уточнил агентству РИА Новости представитель регионального избиркома, там проживает всего 40 человек.

Еще три населенных пункта превысили отметку в 90 процентов. о состоянию на 12.00 местного времени (03.00 мск) общая явка в регионе составила 47,29 процента.

Ранее сообщалось, что специально для участников традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» в лесу на месте очередной стоянки был открыт выездной избирательный участок. Чтобы добраться к месту для голосования, представителям избиркома потребовалось больше четырех часов.