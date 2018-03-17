В Москве открыли центры мониторинга нарушений на выборах президента 

В Москве открыли ситуационные центры по наблюдению за нарушениями на выборах президента РФ. Ситуационный центр находится в главном здании палаты на Миусской площади.
Наблюдатели будут контролировать ход выборов по всей стране, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградом.
Выборы президента РФ проходят по всей стране 18 марта 2018 года. Голосование продлится до 20:00, последние участки в стране закроются в 21:00 (по мск), в это время закончат голосовать жители Калининградской области. После закрытия участков начнется подсчет голосов членами участковых избирательных комиссий.