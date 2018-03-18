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В Подмосковье все заключенные СИЗО проголосовали на выборах президента
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В Подмосковье все заключенные СИЗО проголосовали на выборах президента 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ОДИНЦОВО, 18 мар — РИА Новости. В Подмосковье на выборах президента РФ проголосовали 100% тех, кто находится в СИЗО и изоляторах временного содержания, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова.
"Контингент, который у нас находится в СИЗО и ИВС, проголосовал 100%, это 3671 человек", — сказала Семенова.
Выборы президента России проходят 18 марта по всей стране. В Московской области утром в воскресенье открылось 4239 избирательных участков, причем 14 из них начали свою работу раньше установленного срока: это те, где голосуют военнослужащие, а также участки на территории аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово". Все участки в Подмосковье завершат работу в 20.00 мск.
На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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