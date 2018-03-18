В Подмосковье все заключенные СИЗО проголосовали на выборах президента

"Контингент, который у нас находится в СИЗО и ИВС, проголосовал 100%, это 3671 человек", — сказала Семенова.

Выборы президента России проходят 18 марта по всей стране. В Московской области утром в воскресенье открылось 4239 избирательных участков, причем 14 из них начали свою работу раньше установленного срока: это те, где голосуют военнослужащие, а также участки на территории аэропортов "Шереметьево" "Домодедово" . Все участки в Подмосковье завершат работу в 20.00 мск.

От Камчатки до Крыма , за рубежом и на орбите\: как выбирают президента России

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

ВИДЖЕТ