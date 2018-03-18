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Омбудсмен: число жалоб на выборах в Саратовской области снизилось втрое
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Омбудсмен: число жалоб на выборах в Саратовской области снизилось втрое 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Всего 16 обращений поступило в день голосования на выборах президента РФ в аппарат уполномоченного по правам человека в Саратовской области, что втрое меньше, чем на выборах губернатора области в сентябре 2017 года, сообщила в воскресенье омбудсмен в регионе Татьяна Журик.
"У нас сегодня выборы шли в рабочем режиме, абсолютно меньшее количество обращений поступило в адрес и уполномоченного по правам человека. У нас в три раза меньше было обращений по сравнению с предыдущими годами. Это говорит о том, что сам процесс шел демократично, прозрачно, открыто. Нарушений избирательных прав не было", — сказала Журик на пресс-конференции.
Она уточнила, что число нарушений сократилось по сравнению с выборами губернатора области и депутатов областной думы в сентябре 2017 года, когда поступило около 50 обращений.
Выборы губернатора Саратовской области и депутатов областной думы прошли 10 сентября 2017 года. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что по их итогам поступило порядка 80 обращений по Саратовской области. После выборов в связи с выявленными недочетами в отставку были отправлены все главы территориальных избиркомов Саратова, ряд глав ТИКов области, а также председатели 148 участковых избирательных комиссий области. Также в отставку ушел глава облизбиркома Павел Точилкин и глава Саратова Валерий Сараев.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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