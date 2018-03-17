Посол РФ: Москва обратилась в ОБСЕ, чтобы защитить своих журналистов в Великобритании

"Часть наших корреспондентов получает неприкрытые угрозы, и мы этот вопрос подняли в ОБСЕ. Мы попросили, чтобы организация защитила наших корреспондентов, наших сотрудников российских средств массовой информации от того возможного произвола, который может пойти через угрозы", — сказал Яковенко.