Посол РФ: Москва обратилась в ОБСЕ, чтобы защитить своих журналистов в Великобритании 

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Москва подняла вопрос о защите российских журналистов в Великобритании в ОБСЕ из-за того, что им стали поступать угрозы. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью телеканалу НТВ в субботу.
"Часть наших корреспондентов получает неприкрытые угрозы, и мы этот вопрос подняли в ОБСЕ. Мы попросили, чтобы организация защитила наших корреспондентов, наших сотрудников российских средств массовой информации от того возможного произвола, который может пойти через угрозы", — сказал Яковенко.