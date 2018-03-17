Ещё
Посол РФ: Москва обратилась в ОБСЕ, чтобы защитить своих журналистов в Великобритании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол РФ: Москва обратилась в ОБСЕ, чтобы защитить своих журналистов в Великобритании 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Москва подняла вопрос о защите российских журналистов в Великобритании в ОБСЕ из-за того, что им стали поступать угрозы. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью телеканалу НТВ в субботу.
"Часть наших корреспондентов получает неприкрытые угрозы, и мы этот вопрос подняли в ОБСЕ. Мы попросили, чтобы организация защитила наших корреспондентов, наших сотрудников российских средств массовой информации от того возможного произвола, который может пойти через угрозы", — сказал Яковенко.
ТАСС: последние новости
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн На Сахалине из-за непогоды не смогут проголосовать 15 человек Лавров отметил, что западная пропаганда становится все более примитивной и наглой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»141
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам163
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов259
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы265
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение