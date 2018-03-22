В России вырастет утилизационный сбор и подорожают автомобили

С 1 апреля 2018 года в России вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили, сообщают отечественные СМИ. Среднее увеличение ставки составит порядка 15%.

На автомобили, рабочий объем которых составляет до 1 литра, утилизационный сбор повысится на 16% –до 33 тысяч рублей. На новые машины с моторами от 1 литра до 2 литров этот показатель станет выше сразу на 90 процентов — до 84 тысяч рублей. Для автомобилей, оснащаемых двигателями с рабочим объемом от 2 до 3 литров, утилизационный сбор достигнет показателя в 126 тысяч рублей.

В связи с увеличением утилизационного сбора многие автопроизводители будут вынуждены переписать ценники на свои автомобили в большую сторону, поскольку ставка утилизационного сбора оплачивается импортерами или производителями, и, таким образом, напрямую влияет на их стоимость для конечного покупателя.