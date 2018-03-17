В британском Минобороны не подтвердили причастность России к производству «Новичка»

Эксперты Минобороны Великобритании так и не смогли подтвердить якобы причастность России к производству газа «Новичок».

Специалисты Министерства обороны Британии не подтвердили, что газ «Новичок», которым, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, был якобы произведен в Российской Федерации.

Экс-посол Великобритании в Узбекистане , правозащитник, писатель и блогер Крейг Мюррей на своем сайте написал, что ученые оборонной лаборатории в Портон-Дауне до сих пор не могут определить источник использованного при отравлении Скрипалей нервно-паралитического отравляющего вещества.

Мюррей утверждает, что экспертам так и не удалось найти какие-либо доказательства, которые позволили бы возложить вину за отравление Скрипалей на Москву . При этом специалисты» «возмущены» давлением, оказываемым на них с целью добиться вывода о том, что яд изготовлен в РФ. По словам Мюррея, об отсутствии доказательств «российского следа» и о давлении на сотрудников лаборатории ему сообщил хорошо информированный источник в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Франции и Ученые пока согласились только на формулировку «типа, разработанного (или разрабатываемого) в России». Аналогичная формулировка использовалась и в совместном заявлении Великобритании, США Германии по делу об отравлении Скрипалей.

Помимо Мюррея, еще и несколько членов парламента Великобритании сослались в своих сообщениях в Twitter на данные о безуспешности попыток связать РФ с отравлением Скрипалей, уточняет RT.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии.

Позже, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества.

Россия категорически отрицает все обвинения в свой адрес и называет их бездоказательными.