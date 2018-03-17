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В британском Минобороны не подтвердили причастность России к производству «Новичка»
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В британском Минобороны не подтвердили причастность России к производству «Новичка» 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты Минобороны Великобритании так и не смогли подтвердить якобы причастность России к производству газа «Новичок».
Специалисты Министерства обороны Британии не подтвердили, что газ «Новичок», которым, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, был якобы произведен в Российской Федерации.
Экс-посол Великобритании в Узбекистане, правозащитник, писатель и блогер Крейг Мюррей на своем сайте написал, что ученые оборонной лаборатории в Портон-Дауне до сих пор не могут определить источник использованного при отравлении Скрипалей нервно-паралитического отравляющего вещества.
Мюррей утверждает, что экспертам так и не удалось найти какие-либо доказательства, которые позволили бы возложить вину за отравление Скрипалей на Москву. При этом специалисты» «возмущены» давлением, оказываемым на них с целью добиться вывода о том, что яд изготовлен в РФ. По словам Мюррея, об отсутствии доказательств «российского следа» и о давлении на сотрудников лаборатории ему сообщил хорошо информированный источник в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Ученые пока согласились только на формулировку «типа, разработанного (или разрабатываемого) в России». Аналогичная формулировка использовалась и в совместном заявлении Великобритании, США, Франции и Германии по делу об отравлении Скрипалей.
Помимо Мюррея, еще и несколько членов парламента Великобритании сослались в своих сообщениях в Twitter на данные о безуспешности попыток связать РФ с отравлением Скрипалей, уточняет RT.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии.
Позже, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества.
Россия категорически отрицает все обвинения в свой адрес и называет их бездоказательными.
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