Стокгольм отверг версию российского МИДа о шведском происхождении «Новичка»

нервно-паралитического вещества «Новичок», использовавшегося при атаке в британском Солсбери. Об этом, как передает ТАСС, Валльстрем написала на своей странице в Twitter

"Отвергаю неприемлемые и необоснованные утверждения представителя МИД России о том, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог происходить из Швеции", — подчеркнула министр. Она добавила, что России вместо того, чтобы делать подобные заявления, следует отвечать на вопросы Великобритании

Ранее в субботу Захарова, выступая в эфире телеканала «Россия-24», сказала: «Наиболее вероятно источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“. Это Великобритания, Словакия Чехия , Швеция, по поводу США надо ставить вопрос».

Захарова также отметила, что Великобритания, акцентировав внимание на российском происхождении нервно-паралитического вещества, пытается отвести внимание общественности от его формулы и от стран, которые обладают его образцами.

Представитель российского МИДа также указала на противоречие в британской версии: «Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть, даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца».

Первой на высказывания Захаровой отреагировала Чехия. Глава МИД страны Мартин Стропницкий отверг предположения представителя российского внешнеполитического ведомства.

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок» и выслала 23 дипломатов РФ.

Класс веществ «Новичок» относится к разряду отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения. Считается, что он был разработан в конце 1980-х годов при реализации советского секретного проекта «Фолиант». Итогом стало создание трех уникальных химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия — «Вещество 33», «A-232», «А-234».