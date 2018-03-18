Около 21 тыс. обращений по выборам президента России поступило в справочный центр ЦИК

Около 21 тыс. обращений по выборам президента России поступило в информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ 18 марта. Об этом журналистам сообщила секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

«Работает по-прежнему информационно-справочный центр. 21 тыс. обращений за весь период», — отметила М. Гришина.

Санкт-Петербург. По ее словам, по-прежнему лидерами по количеству сообщений от граждан являются Москва

Секретарь ЦИК РФ напомнила, что обращения принимают 400 операторов. Их количество в период голосования было увеличено вдвое в связи с возросшей нагрузкой.

М. Гришина уточнила, что Центризбирком РФ продолжает фиксировать письменные обращения, которые поступают от избирателей. «Продолжаем фиксировать активность граждан по любому поводу. Граждане выражают благодарность за организацию или указывают на недостатки. Все бытовые и жизненные вещи», — заключила она.