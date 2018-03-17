Ещё
Восемь министров иностранных дел договорились не признавать выборы в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемь министров иностранных дел договорились не признавать выборы в Крыму 

Говорит Москва 11 часов назад
Как передаёт «Интерфакс», документ опубликован на сайте украинского МИДа. В тексте министры утверждают, что не позволят Крыму исчезнуть из международной повестки дня. «Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции», — говорится в заявлении.
Помимо этого, подписанты призвали освободить украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по террористической статье, а также более 60 других узников, которых они назвали политическими.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
Говорит Москва: последние новости
Борис Джонсон отказался пожать руку послу России в Лондоне ОБСЕ напомнило Киеву о необходимости соблюдать права граждан РФ при голосовании Глава Британского совета сможет остаться в России и работать советником по культуре
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»133
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы251
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов243
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам113
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман157
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение