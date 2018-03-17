Восемь министров иностранных дел договорились не признавать выборы в Крыму 

Как передаёт «Интерфакс», документ опубликован на сайте украинского МИДа. В тексте министры утверждают, что не позволят Крыму исчезнуть из международной повестки дня. «Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции», — говорится в заявлении.
Помимо этого, подписанты призвали освободить украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по террористической статье, а также более 60 других узников, которых они назвали политическими.
Выборы президента России пройдут 18 марта.