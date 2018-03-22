Саммит ЕС: Мэй призовет Европу дать жесткий ответ России

Глава британского правительства Тереза Мэй Европу дать жесткий ответ России по инциденту в Солсбери. В западной прессе пишут, что главной темой визита британского лидера в Брюссель будет не «Брекзит», а Россия.

— Хотели у вас узнать позицию Кремля по поводу заявления Бориса Джонсона о том, что Россия использует чемпионат мира как пиар-ход, как Гитлер Олимпиаду.

— Это совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны. Безусловно, оно является оскорбительным и недопустимым.

Bloomberg пишет о том, что Тереза Мэй хочет убедить своих партнеров по ЕС присоединиться к Британии и также выслать российских дипломатов. Как в Кремле эту угрозу оценивают?

— Собственно, мы констатируем продолжение трудно объяснимой линии британской стороны. Мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны реально взаимодействовать в целях раскрытия этого инцидента в целях установления в реальности того, кто может за ним стоять. Мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны предоставлять хоть какую-то информацию. И констатируем также, что все заявления, которые делаются на этот счет, абсолютно не имеют под собой каких-либо оснований, каких-либо доказательств, и чаще всего лишены даже элементарной логики. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что все эти элементы будут партнерами Великобритании как минимум учитываться.

— То есть опасений, что осложнятся дипломатические отношения еще и с ЕС, нет.

— Ну, они и так не простые достаточно, но в любом случае все-таки на какую-то элементарную политическую логику и мудрость рассчитываем наших визави в этом деле.

Накануне высокопоставленный источник Business Insider в британском правительстве заявил, что Россия «стратегический враг, а не стратегический партнер». По словам собеседника издания, на саммите Тереза Мэй призовет ЕС и НАТО «встать плечом к плечу» перед лицом общей угрозы.

Валерий Соловей: Чего ждать от встречи европейских лидеров? Можно ли говорить о смене парадигмы по отношению к России — уже не партнер, а враг? Рассуждает профессор МГИМО

Валерий Соловей профессор МГИМО, доктор исторических наук «Участники саммита ЕС выразят моральную и политическую солидарность с позицией Великобритании, но на какие-то решительные шаги по ухудшению отношений с Россией не пойдут, потому что это ни в их политических и экономических интересах — во-первых. Во-вторых, мы думаем, что они испытывают некое, плохо скрываемое злорадство в адрес Великобритании. Что же вы, покинули ЕС, а теперь просите нас о солидарности, о том, чтобы мы сообща надавили на Россию? Ну нет, уж как-нибудь без нас, пожалуйста. Они испытывают действительно злорадство в отношении Великобритании. Второе, что касается этого заявления о том, что Россия стратегический враг, я могу точно сказать, что это позиция части британского истеблишмента была еще и до последнего скандала — дела Скрипаля. Я это слышал от ряда британцев, имеющих довольно серьезные позиции, но просто тогда это было одной из точек зрения, которая балансировалась иной точкой зрения: ну да, Россия очень тяжелая страна, у нас с ней проблемы, но тем не менее, надо пытаться налаживать отношения и не заводить их в тупик. Сейчас сторонники радикальной точки зрения, видимо, возьмут верх».

Другими ключевыми темами двухдневного саммита ЕС в Брюсселе станут планы США ввести торговые пошлины на металлы и возможные ответные шаги Европы, а также обсуждение стратегии по второму этапу переговоров о «Брекзите».