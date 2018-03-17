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Опрос: большинство немцев выступают за политическое сближение с Россией
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Опрос: большинство немцев выступают за политическое сближение с Россией 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 60% жителей Германии высказались за политическое сближение с Россией, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу газеты Welt.
Согласно исследованию, 58% опрошенных считают, что властям Германии нужно предпринять шаги по сближению с РФ. Лишь 26% заявили, что ФРГ должна дистанцироваться от России, а 14% немцев довольны существующими отношениями между двумя странами.
Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года, в нем приняли участие более 5 тысяч человек. Погрешность составляет около 2,5%.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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