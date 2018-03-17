Кандидатам в президенты Азербайджана выделят бесплатное эфирное время

Азербайджан готовится к выборам президента. В ЦИКе сообщили, что всем кандидатам будут выделять бесплатное эфирное время на общественном телевидении и радио по три часа в неделю.

Сама же жеребьевка, связанная с распределением эфиров, состоится 19 марта. Уже 115 международных наблюдателей из 36 стран прошли аккредитацию. А местных наблюдателей будет в шесть раз больше. Уже сегодня ЦИК завершил регистрацию кандидатов — заявления и документы больше не принимает. За пост главы Азербайджана борьбу ведут восемь претендентов. Выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля.

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