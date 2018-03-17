Британцы извинились перед Россией за грубость Джонсона

«Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что, вероятнее всего, это было его решение, — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании , на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны», — заявил тогда Джонсон.

Британские пользователи интернета резко раскритиковали министра. По их словам, правительство не должно позволять себе подобные возмутительные и голословные обвинения. «Вне зависимости от истинных причин, стоящих за этим инцидентом, это абсолютное безумие, и мне стыдно за реакцию британского правительства», — отметил Jody Hazelgrove.

«Я удивлен, что Борис Джонсон, образованный человек, может делать такие необоснованные заявления при полном отсутствии каких-либо доказательств, свидетельствующих против Российской Федерации», — написал @Retew_Boy.

«Сказать «вероятнее всего» — это еще не доказательство!» — возмутился @FrankDecota.

«От лица всех думающих британцев, кого я знаю, обращаюсь к русским. Примите, пожалуйста, наши искренние извинения за вопиющие оскорбления и бессмысленные обвинения от Мэй и Джонсона. Все это очень плохо сказывается и на нас самих», — написал @Stef_Coburn.

«Великобритания, как и США , всегда все валит на Россию, но они никогда не приводят доказательств», — написал @Freethinker3447.

Кроме того, для многих пользователей заявление Джонсона стало поводом усомниться в его компетентности. Некоторые же подчеркнули, что министр занимает свою должность незаслуженно.