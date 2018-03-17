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Британцы извинились перед Россией за грубость Джонсона
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Британцы извинились перед Россией за грубость Джонсона 

BFM.RU 13 часов назад
Британские пользователи сети микроблогов Twitter отреагировали на слова премьера своей страны Терезы Мэй и главы МИД Бориса Джонсона о России. В своих комментариях к записи посольства России в Лондоне, где приводились цитаты политиков, пользователи отмечали, что слова Мэй и Джонсона о России негативно сказываются на обычных людях. Были также комментарии с извинениями за слова главы британского МИД, обвинившего президента России Владимира Путина в причастности к организации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что, вероятнее всего, это было его решение, — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны», — заявил тогда Джонсон.
Британские пользователи интернета резко раскритиковали министра. По их словам, правительство не должно позволять себе подобные возмутительные и голословные обвинения. «Вне зависимости от истинных причин, стоящих за этим инцидентом, это абсолютное безумие, и мне стыдно за реакцию британского правительства», — отметил Jody Hazelgrove.
«Я удивлен, что Борис Джонсон, образованный человек, может делать такие необоснованные заявления при полном отсутствии каких-либо доказательств, свидетельствующих против Российской Федерации», — написал @Retew_Boy.
«Сказать «вероятнее всего» — это еще не доказательство!» — возмутился @FrankDecota.
«От лица всех думающих британцев, кого я знаю, обращаюсь к русским. Примите, пожалуйста, наши искренние извинения за вопиющие оскорбления и бессмысленные обвинения от Мэй и Джонсона. Все это очень плохо сказывается и на нас самих», — написал @Stef_Coburn.
«Великобритания, как и США, всегда все валит на Россию, но они никогда не приводят доказательств», — написал @Freethinker3447.
Кроме того, для многих пользователей заявление Джонсона стало поводом усомниться в его компетентности. Некоторые же подчеркнули, что министр занимает свою должность незаслуженно.
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