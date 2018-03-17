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Британский совет вышлют неполным составом
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Глава Британского совета остается в РФ 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Британского совета остается в России и может выполнять функции советника по культуре при посольстве. Об этом заявила в субботу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
>> Россия объявила об ответных мерах против Британии
"Руководитель Британского совета остается в России и может выполнять все функции советника по культуре, вести программы и так далее, — сказала она. — Это вопрос распределения функциональных обязанностей британских дипломатов".
"Несколько лет предлагали британцам привести деятельность Совета в соответствие с законом, реакция — ноль", — отметила Захарова.
В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.
Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов.
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 Ещё 8 источников 
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