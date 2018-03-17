Британский совет вышлют неполным составом

Глава Британского совета остается в РФ

"Руководитель Британского совета остается в России и может выполнять все функции советника по культуре, вести программы и так далее, — сказала она. — Это вопрос распределения функциональных обязанностей британских дипломатов".

"Несколько лет предлагали британцам привести деятельность Совета в соответствие с законом, реакция — ноль", — отметила Захарова.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.