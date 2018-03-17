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Лавров объяснил отказ России от подписания договора о запрете ядерного оружия
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Лавров объяснил отказ России от подписания договора о запрете ядерного оружия 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан глава ведомства заявил, что «запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально». По его мнению, существующие ядерные державы — пять официальных, «да и неофициальные» — на это не пойдут, потому что основные принципы уже изложены в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Министр отметил, что новый договор не учитывает, что на глобальную безопасность влияют и иные факторы, помимо ядерного оружия. Лавров также назвал «стратегические вооружения в неядерном исполнении», планы властей США создать космическое оружие, глобальную систему противоракетной обороны и невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — сказал министр.
Как ранее писал «ФедералПресс», американская система противоракетной обороны (ПРО) была создана не для защиты от угрозы, исходящей от Ирана и КНДР, а для того, чтобы окружить России по всему периметру границы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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