Лавров объяснил отказ России от подписания договора о запрете ядерного оружия

В интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан глава ведомства заявил, что «запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально». По его мнению, существующие ядерные державы — пять официальных, «да и неофициальные» — на это не пойдут, потому что основные принципы уже изложены в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Министр отметил, что новый договор не учитывает, что на глобальную безопасность влияют и иные факторы, помимо ядерного оружия. Лавров также назвал «стратегические вооружения в неядерном исполнении», планы властей США создать космическое оружие, глобальную систему противоракетной обороны и невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — сказал министр.