ЦИК спокойно смотрит на слова ангажированных экспертов, заявила Памфилова

"Я полагаю, что эта откровенная ложь проявится во время выборов, а то, как пройдут выборы — все расставит на свои места. Поэтому спокойно смотрим на все эти жалкие потуги с разных сторон. Поскольку никаких мыслей и желания где-то «нахимичить» и исказить итоги голосования у нас нет", — заявила Памфилова в интервью РИА Новости, комментируя звучащие в преддверии выборов заявления об их нелегитимности и «грязных методах» ЦИК.