Эксперт: контрмеры РФ являются логичным ответом на происходящее в отношениях с Лондоном

МОСКВА , 17 марта. / ТАСС /. Объявленные Москвой контрмеры в связи с высылкой российских дипломатов являются логичным ответом на происходящее в отношениях с Лондоном. Такое мнение высказал в субботу в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

"Озвученные Россией меры являются логичным ответом на происходящее в российско-британских отношениях, — сказала эксперт. — Очевидно, что Великобритания совершенно намеренно пошла на нынешнее обострение, на политизацию дела Сергея Скрипаля , задействовав максимальный арсенал средств".

Вместе с тем, полагает собеседница агентства, сами двусторонние отношения не понесли какого-то невероятного ущерба, поскольку и так «находятся, по сути, на дне». «Сделана ставка на раскручивание негативного образа России. Можно сказать, что это новая волна демонизации России с 2014 года», — отмечает сотрудница Центра британских исследований. Официальный Лондон продолжит нагнетать ситуацию и призывать союзников сплотиться вокруг порицания Москвы, об этом, по словам Годованюк, свидетельствуют действия королевства в СБ ООН

"Возможно, в продолжении мы будем наблюдать блокирование российских энергетических проектов в Европе, получит развитие военно-политическая риторика, — прогнозирует эксперт. — Будут призывы к увеличению военных расходов среди союзников, увеличению контингента в странах Восточной Европы и Балтии".

Годованюк не видит пока политических перспектив урегулирования вопроса, в частности, по причине отсутствия на то воли у Лондона. «Подвижек в диалоге длительное время не будет», — сказала собеседница агентства.