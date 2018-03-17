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Эксперт: контрмеры РФ являются логичным ответом на происходящее в отношениях с Лондоном
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Эксперт: контрмеры РФ являются логичным ответом на происходящее в отношениях с Лондоном 

ТАСС 13 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объявленные Москвой контрмеры в связи с высылкой российских дипломатов являются логичным ответом на происходящее в отношениях с Лондоном. Такое мнение высказал в субботу в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
"Озвученные Россией меры являются логичным ответом на происходящее в российско-британских отношениях, — сказала эксперт. — Очевидно, что Великобритания совершенно намеренно пошла на нынешнее обострение, на политизацию дела Сергея Скрипаля, задействовав максимальный арсенал средств".
Вместе с тем, полагает собеседница агентства, сами двусторонние отношения не понесли какого-то невероятного ущерба, поскольку и так «находятся, по сути, на дне». «Сделана ставка на раскручивание негативного образа России. Можно сказать, что это новая волна демонизации России с 2014 года», — отмечает сотрудница Центра британских исследований. Официальный Лондон продолжит нагнетать ситуацию и призывать союзников сплотиться вокруг порицания Москвы, об этом, по словам Годованюк, свидетельствуют действия королевства в СБ ООН.
"Возможно, в продолжении мы будем наблюдать блокирование российских энергетических проектов в Европе, получит развитие военно-политическая риторика, — прогнозирует эксперт. — Будут призывы к увеличению военных расходов среди союзников, увеличению контингента в странах Восточной Европы и Балтии".
Годованюк не видит пока политических перспектив урегулирования вопроса, в частности, по причине отсутствия на то воли у Лондона. «Подвижек в диалоге длительное время не будет», — сказала собеседница агентства.
В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, «если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России».
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