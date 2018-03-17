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Власти Москвы предупредили о недопустимости принудительного голосования в больницах
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Путин проголосовал на выборах президента
Путин проголосовал на выборах президента

Власти Москвы предупредили о недопустимости принудительного голосования в больницах 

РИАМО 14 часов назад
Фото: РИАМО
Принудительное участие персонала и пациентов социальных объектов в выборах президента РФ недопустимо и противоправно, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
«В преддверии дня голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доводим до вашего сведения следующую информацию. Участие в выборах является конституционным правом гражданина Российской Федерации, реализуется каждым избирателем добровольно, лично, на основе свободы выбора при тайном голосовании», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что противоправным и недопустимым является принуждение подчиненных сотрудников и находящихся в стационаре пациентов к написанию заявлений о включении в список избирателей и к участию в голосовании. Такие действия должны немедленно пресекаться. В случае выявления подобных фактов необходимо провести служебное расследование и при наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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