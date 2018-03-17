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Соловьев высказался о высылке британских дипломатов
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Соловьёв прокомментировал высылку британских дипломатов из России 

RT на русском 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с ФАН прокомментировал высылку британских дипломатов из России.
Он отметил, что «Россия ответила по принципу взаимности, который всегда сопровождает дипломатические отношения».
По словам Соловьёва, Лондон позволил себе совершенно непозволительную риторику в отношении России и её представителей.
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«Реакция России ещё довольно мягкая и сдержанная, потому что где-то в веке XVIII-XIX это могло быть воспринято и как casus belli. Всё-таки есть дипломатические нормы, нормы международных отношений и какие бы ни были тяжёлые периоды в истории наших стран», — сказал телеведущий.
Он добавил, что может удивиться потрясающему чувству самообладания и выдержки со стороны Москвы.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и потребовало от них покинуть страну в недельный срок.
Член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировалвысылку британских дипломатов из России в ответ на действия Лондона.
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